«Рейнджерс» проиграли «Оттаве». Панарин и Тарасенко набрали по очку

Сегодня, 05:48
«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Оттава» — 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)
Голы: Крайдер — 27 (мен., Фокс, Зибанежад), 6:31 — 1:0. Пинто — 16 (Дебринкэт, Батерсон), 29:42 — 1:1. Брассар — 10 (Джозеф, Гэмбрелл), 30:03 — 1:2. Труба — 5 (Панарин, Трочек), 32:15 — 2:2. Тарасенко — 14 (Зибанежад, Харпур), 34:54 — 3:2. Брассар — 11 (Жиру), 41:35 — 3:3. Жиру — 26 (Хэмоник, Ткачак), 43:26 — 3:4. Штюцле — 29 (п.в., Ткачак, Жиру), 57:18 — 3:5.
Вратари: Галак (57:09 — 57:18, 57:52) — Тэлбот.
Штраф: 6 — 21.
Броски: 32 (12+14+6) — 34 (8+14+12).
Наши: Панарин (20.51/6/-2), Тарасенко (16.39/5/0) — Зуб (17.10/0/0).
3 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.