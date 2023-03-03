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НХЛ

Сегодня, 05:48

«Рейнджерс» проиграли «Оттаве». Панарин и Тарасенко набрали по очку

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Оттава» — 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Голы: Крайдер — 27 (мен., Фокс, Зибанежад), 6:31 — 1:0. Пинто — 16 (Дебринкэт, Батерсон), 29:42 — 1:1. Брассар — 10 (Джозеф, Гэмбрелл), 30:03 — 1:2. Труба — 5 (Панарин, Трочек), 32:15 — 2:2. Тарасенко — 14 (Зибанежад, Харпур), 34:54 — 3:2. Брассар — 11 (Жиру), 41:35 — 3:3. Жиру — 26 (Хэмоник, Ткачак), 43:26 — 3:4. Штюцле — 29 (п.в., Ткачак, Жиру), 57:18 — 3:5.

Вратари: Галак (57:09 — 57:18, 57:52) — Тэлбот.

Штраф: 6 — 21.

Броски: 32 (12+14+6) — 34 (8+14+12).

Наши: Панарин (20.51/6/-2), Тарасенко (16.39/5/0) — Зуб (17.10/0/0).

3 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

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