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Сегодня, 05:28

«Рейнджерс» победили «Сиэтл». Шестеркин сделал 28 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» переиграли «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кракен» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи. Нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей.

«Рейнджерс» с 28 очками занимают 2-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 47 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Трочек — 14 (бол., Панарин, Фокс), 8:22 — 1:0. Эберле — 6 (бол., Маккэн, Бьоркстранд), 10:41 — 1:1. Густафссон — 4, 11:09 — 2:1. Уилер — 6 (Бродзински, Шнайдер), 32:32 — 3:1. Какко — 3 (Зибанежад, Крайдер), 37:01 — 4:1. Маккэн — 17 (бол., Эберле, Шульц), 54:24 — 4:2. Уилер — 7 (п.в., Зибанежад, Фокс), 57:22 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Дриджер (56:57 — 57:22).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (7+10+6) — 30 (8+16+6).

Наши: Панарин (21.40/1/0) — -.

17 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
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