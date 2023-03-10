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Сегодня, 15:38

Бриндамор высоко оценил игру Кочеткова в матче с «Филадельфией»

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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру российского голкипера «Харрикейнз» Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:0).

«Он сделал пару действительно отличных сейвов. В этом была разница в игре. Он играл солидно и уверенно, когда это было нужно. Очень, очень хорошая игра в его исполнении», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

23-летний россиянин отразил все 19 бросков в матче с «Флайерз». В текущем сезоне он провел 20 матчей, 4 из которых на ноль.

Хоккей
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Филадельфия Флайерз
Петр Кочетков
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