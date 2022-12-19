Российские игроки Сошников и Журавлев выставлены на безусловный драфт отказов с целью расторжения контрактов

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Нападающий «Айлендерс» Никита Сошников и защитник системы «Колорадо» Даниил Журавлев выставлены на безусловный драфт отказов с целью расторжения контрактов, сообщает журналист Эллиот Фридман.
Оба хоккеиста уехали в Северную Америку перед началом нынешнего сезона.
29-летний Сошников провел 3 матча в составе «Айлендерс» в НХЛ, не набрав очков. В трех играх АХЛ он также не отметился результативными действиями.
22-летний Журавлев в нынешнем сезоне провел 14 игр в АХЛ за фарм-клуб «Колорадо» и набрал 1 (0+1) балл.