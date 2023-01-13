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Сегодня, 12:15

Защитник «Баффало» Любушкин: «Не представляете, насколько в Америке популярен Капризов»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Российский игрок НХЛ Илья Любушкин, выступающий за «Баффало», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал веселый случай о Кирилле Капризове и отметил его высочайшую популярность в США.

— Скучаете по русскому языку, все-таки в «Баффало» наших нет.

— Для меня это не проблема. Да, в раздевалке не с кем поговорить на русском, но ничего страшного. Встречаюсь с ребятами, которые приезжают в Баффало. Недавно Кирилл Капризов был. Вы не представляете, насколько он популярен.

— Расскажите.

— Фанаты, как обычно, ждали игроков возле выезда с парковки. Кирилл сел в мою машину, и когда мы выехали, то автомобиль окружила толпа. Мне кажется, что кто-то на лобовое стекло бросался. Ладно, разобрались, поехали в ресторан. Приезжаем, а за нами человек бежит, запыхавшийся весь. Думаю, он от стадиона бежал, чтобы у Кирилла автограф взять.

— Да уж.

— Если говорить об общении, то в раздевалке мы сидим рядом с Расмусом Далином. И обучаем друг друга. Нет, не мату, как вы могли подумать, все-таки культурные и образованные люди. Расмус может у меня спросить на русском, как дела, еще какие-то фразы знает. А я ему могу ответить на шведском.

— Наше интервью он, наверное, уже самостоятельно прочитает.

— Добавим в изучении, и он постарается.

Патрик Браун и&nbsp;Илья Любушкин. «Никогда не валяюсь на льду». Этот парень — не бомбардир, но тоже очень крутой русский игрок НХЛ
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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