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Сегодня, 13:25

Ротенберг пожелал Овечкину обойти Гретцки: «Для нас ты уже рекордсмен!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил с днем рождения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Овечкину 17 сентября исполнилось 38 лет.

«Саня, ты настоящая легенда мирового хоккея! Я горжусь тем, что мы вместе работали в сборной, усердно трудились, чтобы радовать болельщиков ярким хоккеем и приносить России победы.

Уверен, ты обязательно превзойдешь рекорд великого Уэйна Гретцки, лишь бы не было травм. Для нас ты уже рекордсмен! С днем рождения!» – написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Роман Ротенберг
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