«Айлендерс» победили «Сан-Хосе», у Романова результативная передача, Сорокин сделал 29 сэйвов

Сегодня, 07:59
«Айлендерс» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
В составе «Нью-Йорка» шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери, Райан Пулок и Зак Паризе, который отличился после передачи Александра Романова.
У «Шаркс» отметился Кевин Лабанк.
Вратарь «Нью-Йорка» Илья Сорокин отразил 29 бросков из 30 и был признан второй звездой матча.
«Айлендерс» с 80 очками занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока». «Сан-Хосе» — на последней строчке «Запада» с 52 очками.
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«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Лабанк — 12 (Кутюр, Штурм), 7:31 — 1:0. Пажо — 12 (мен., Сизикас), 16:08 — 1:1. Палмиери — 12 (Мэйфилд, Добсон), 22:18 — 1:2. Пулок — 4 (бол., Фэшинг, Энгвалль), 25:24 — 1:3. Паризе — 18 (Романов, Пажо), 45:19 — 1:4.
Вратари: Кяхкенен — Сорокин.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 30 (9+8+13) — 33 (10+14+9).
Наши: Барабанов (19.39/1/0), Кныжов (14.47/1/-1) — Романов (20.04/0/+2).
19 марта. Сан-Хосе. SAP Center.