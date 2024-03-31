Сайт The Hockey News оценил, может ли Сергей Федоров возглавить «Детройт»

Журналист Сэм Стоктон на сайте The Hockey News оценил, может ли бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров возглавить «Детройт».

«Многие болельщики клуба с нетерпением ждут возвращения человека, выигравшего три Кубка Стэнли за «Детройт» в качестве тренера на скамейке запасных. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что руководство «Ред Уингз» рассматривает возможность смены тренера», — сказано в статье.

За «Детройт» Федоров сыграл 908 матчей. Вместе с клубом он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Российский специалист возглавил ЦСКА в июле 2021 года. Он дважды привел московских армейцев к победе в Кубке Гагарина. В марте 2024 руководство московского клуба объявило об уходе Федорова после окончания контракта 30 апреля. Его заменит Илья Воробьев.