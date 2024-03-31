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31 марта, 22:45

Сайт The Hockey News оценил, может ли Сергей Федоров возглавить «Детройт»

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Журналист Сэм Стоктон на сайте The Hockey News оценил, может ли бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров возглавить «Детройт».

«Многие болельщики клуба с нетерпением ждут возвращения человека, выигравшего три Кубка Стэнли за «Детройт» в качестве тренера на скамейке запасных. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что руководство «Ред Уингз» рассматривает возможность смены тренера», — сказано в статье.

За «Детройт» Федоров сыграл 908 матчей. Вместе с клубом он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Российский специалист возглавил ЦСКА в июле 2021 года. Он дважды привел московских армейцев к победе в Кубке Гагарина. В марте 2024 руководство московского клуба объявило об уходе Федорова после окончания контракта 30 апреля. Его заменит Илья Воробьев.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
Сергей Федоров
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