Сайт The Hockey News оценил, может ли Сергей Федоров возглавить «Детройт»

31 марта, 22:45
Журналист Сэм Стоктон на сайте The Hockey News оценил, может ли бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров возглавить «Детройт».
«Многие болельщики клуба с нетерпением ждут возвращения человека, выигравшего три Кубка Стэнли за «Детройт» в качестве тренера на скамейке запасных. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что руководство «Ред Уингз» рассматривает возможность смены тренера», — сказано в статье.
За «Детройт» Федоров сыграл 908 матчей. Вместе с клубом он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
Российский специалист возглавил ЦСКА в июле 2021 года. Он дважды привел московских армейцев к победе в Кубке Гагарина. В марте 2024 руководство московского клуба объявило об уходе Федорова после окончания контракта 30 апреля. Его заменит Илья Воробьев.