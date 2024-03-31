Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

31 марта, 21:20

Sportsnet: «Нет уверенности, что Федотов принесет пользу «Филадельфии» на уровне НХЛ»

Telegram Дзен

Журналисты Sportsnet написали статью, посвященную переходу голкипера Ивана Федотова в «Филадельфию».

29 марта клуб из Пенсильвании объявил о переходе российского вратаря.

«Честно говоря, мы не уверены, что Федотов принесет «Флайерз» пользу на уровне НХЛ. Время покажет, но мы рассматриваем нор скорее как запасного вратаря. Вдобавок ему нужно будет привыкнуть к игре в лиге», — сказано в статье.

Федотов подписал контракт с американской командой в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
1
0
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Федотов из ЦСКА в «Филадельфию»: переезд вратаря в НХЛ и конфликт России с ИИХФ
«Филадельфия» — «Чикаго»: смотреть трансляцию матча НХЛ
Федотов обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Филадельфию»
Федотов — о переходе в «Филадельфию»: «Слова излишни»
Федотов внесен в заявку основного состава «Филадельфии»
Федотов после перехода в «Филадельфию» сравнил хоккей в НХЛ и КХЛ
Федотов: «Надеюсь, что я в «Филадельфии» надолго. Готов играть уже сейчас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид: «Кучеров и Маккиннон — великие игроки»

Сайт The Hockey News оценил, может ли Сергей Федоров возглавить «Детройт»