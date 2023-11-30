Щитов: «Голы придут к Овечкину. Думаю, что в скором времени у него все наладится»

Бывший хоккеист Никита Щитов поделился мнением о результативности форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я думаю, что голы к нему придут. Насколько скоро это произойдет, сказать невозможно. Бывает такое, что не идет у лидера. Но это от большого желания, а оно у Овечкина огромное. Но ничего страшного в этом нет. Я думаю, что в скором времени у Александра все наладится», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 19 матчей в НХЛ, в которых набрал 12 (5+7) очков.