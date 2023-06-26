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Сегодня, 15:22

Давыдов оценил шансы Сорокина получить приз лучшему вратарю НХЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей сборной России, тренер голкиперов «Локомотива» Рашит Давыдов высказался о том, что россиянин «Айлендерс» Илья Сорокин может получить приз лучшему вратарю НХЛ сезона-2022/23.

«Смею предположить, что по цифрам у Улльмарка хорошая ситуация: общая неплохая пропорция по играм, пропущенным голам, выигрышам, коэффициентам надежности. Но я очень надеюсь, что это не помешает Илье завоевать приз и другие моменты, которые не имеют отношения к хоккею, не скажутся. Есть опасение, что на выборы могут повлиять некие силы, которые сейчас есть в мире. Но хотелось бы, чтобы такое не случилось и по достоинству оценили игру Ильи, его вклад в результат команды», — приводит ТАСС слова Давыдова.

В тройку финалистов на приз лучшему вратарю НХЛ, помимо Сорокина, попали американский вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак и шведский голкипер «Бостона» Линус Улльмарк.

Источник: https://tass.ru/sport/18119793
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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