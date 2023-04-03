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НХЛ

Сегодня, 01:42

«Бостон» по буллитам обыграл «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на выезде выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Брюинз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич пропустил встречу из-за травмы. Защитник гостей Дмитрий Орлов забросил шайбу в овертайме, но ее отменили.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Бостон» — 3:4 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Дебраск — 25 (Фредерик), 5:51 — 0:1. Бертуцци — 7 (бол., Пастрняк, Линдхольм), 27:18 — 0:2. Стин — 1 (Грир, Фредерик), 28:02 — 0:3. Кайру — 35 (Шенн, Саад), 39:51 — 1:3. Крюг — 7 (Саад, Шенн), 49:47 — 2:3. Кайру — 36 (Врана, Шенн), 59:35 — 3:3.

Победный буллит: Койл.

Вратари: Биннингтон — Ульмарк.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 38 (8+14+15+1) — 31 (12+12+5+2).

Наши: Торопченко (11.38/5/0) — Орлов (25.18/3/-2).

2 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Сент-Луис Блюз
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