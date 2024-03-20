«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» и продлил победную серию

20 марта, 05:50
«Колорадо» на выезде переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ 4:3. «Эвеланш» одержали седьмую победу подряд.
Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко забросил одну шайбу.
«Колорадо» занимает 3-е место в Западной конференции — 93 очка. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 75 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Голы: Рантанен — 35 (Маккиннон, Макар), 6:36 — 0:1. Уокер — 6 (Перунович, Фолк), 8:48 — 1:1. Торопченко — 14 (Фолк, Уокер), 24:44 — 2:1. Миттельштадт — 16 (Жирар, Друэн), 26:41 — 2:2. Шенн — 15 (Нейберс), 28:43 — 3:2. Рантанен — 36 (бол., Друэн, Ничушкин), 38:46 — 3:3. Рантанен — 37 (Ничушкин), 44:15 — 3:4.
Вратари: Биннингтон (58:15) — Аннунен.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (10+13+10) — 35 (16+14+5).
Наши: Бучневич (19.51/2/-2), Торопченко (9.27/2/+1) — Ничушкин (21.54/1/+1), Тренин (11.24/3/0).
20 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.