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20 марта, 05:50

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Торопченко и Натан Уокер.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» на выезде переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ 4:3. «Эвеланш» одержали седьмую победу подряд.

Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко забросил одну шайбу.

«Колорадо» занимает 3-е место в Западной конференции — 93 очка. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 75 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Рантанен — 35 (Маккиннон, Макар), 6:36 — 0:1. Уокер — 6 (Перунович, Фолк), 8:48 — 1:1. Торопченко — 14 (Фолк, Уокер), 24:44 — 2:1. Миттельштадт — 16 (Жирар, Друэн), 26:41 — 2:2. Шенн — 15 (Нейберс), 28:43 — 3:2. Рантанен — 36 (бол., Друэн, Ничушкин), 38:46 — 3:3. Рантанен — 37 (Ничушкин), 44:15 — 3:4.

Вратари: Биннингтон (58:15) — Аннунен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (10+13+10) — 35 (16+14+5).

Наши: Бучневич (19.51/2/-2), Торопченко (9.27/2/+1) — Ничушкин (21.54/1/+1), Тренин (11.24/3/0).

20 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024
Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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