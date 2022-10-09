«Сент-Луис» обменял нападающего Клима Костина на защитника «Эдмонтона» Дмитрия Саморукова

«Сент-Луис» и «Эдмонтон» произвели обмен обмен российскими хоккеистами, сообщает пресс-служба команд.

Нападающий «Блюз» Клим Костин отправляется в «Ойлерз» в обмен на защитника Дмитрия Саморукова.

Ранее оба игроки были выставлены на драфт отказов, но другие команды не забрали права на хоккеистов.

В июле 2022-го Костин подписал одностороннее соглашение на один год с «Блюз».

В прошлом сезоне 23-летний российский нападающий набрал 9 (4+5) очков за 40 матчей в регулярке НХЛ.

23-летний Саморуков ранее продлил контракт с «Ойлерз» на год и 775 тысяч долларов 3 марта.

В сезоне-2021/22 он дебютировал в НХЛ. Саморуков провел одну игру в лиге, не набрав очков. В АХЛ он сыграл 51 матч и набрал 18 (3+15) баллов.