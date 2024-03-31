«Сан-Хосе» всухую победил «Сент-Луис» и прервал серию из 9 поражений

«Сан-Хосе» на выезде всухую обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У гостей забили Филип Задина, Микаэль Гранлунд, Люк Кунин и Ян Рутта.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 82 очками в 74 матчах.

«Сан-Хосе» идет на последней, 16-й строчке с 42 очками в 73 играх. «Шаркс» прервали серию из 9 поражений подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Задина — 13, 28:30 — 0:1. Гранлунд — 12 (Зеттерлунд, Эклунд), 32:05 — 0:2. Канин — 9, 37:58 — 0:3. Рутта — 4 (п.в., Штурм), 56:47 — 0:4.

Вратари: Хофер (56:05 — 56:47) — Блэквуд.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (11+3+21) — 20 (3+12+5).

Наши: Бучневич (22.30/5/-2), Торопченко (12.21/1/-1) — Костин (16.19/0/+1).

31 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.