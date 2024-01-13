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Сегодня, 08:00

Брылин: «Клюшки о стену Рафф уже не ломает»

Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а сейчас один из ассистентов Линди Раффа Сергей Брылин в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды.

— Максим Афиногенов, когда-то игравший у Раффа за «Сейбрз», рассказывал мне: «Линди в гневе страшен. По нашей раздевалке летало все — от фломастеров до мусорных баков. А однажды он настолько разозлился на игрока, что в перерыве рубанул клюшкой об стену прямо над ним — обломки посыпались бедняге на голову». Ваш босс и сейчас такой же горячий?

— Нет-нет, Линди сильно изменился. Сам говорит — с нынешним поколением хоккеистов надо вести себя по-другому. Если раньше он был очень эмоциональным, то с возрастом стал спокойнее реагировать на ошибки. И уж клюшки о стену в раздевалке точно не ломает.

— Второй сезон вы в его штабе. За что конкретно отвечаете?

— За игру в обороне и просмотр соперника. Утром в день матча провожу короткое собрание, показываю ребятам видео, акцентируя внимание на сильных и слабых сторонах команды.

Сергей Брылин. Зал славы «Нью-Джерси», чемпионские перстни, работа в КХЛ. Юбилейное интервью Брылина
Сергей Брылин
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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