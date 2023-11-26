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НХЛ

Сегодня, 08:35

Сорокин повторил достижение Пекки Ринне и Гленна Холла

Игнат Заздравин
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отыграл на ноль в матче с «Филадельфией» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила в воскресенье, 26 ноября. 28-летний голкипер отразил 40 бросков по своим воротам.

Россиянин повторил шестой результат в истории НХЛ по количеству матчей на ноль до достижения отметки в 150 игр в лиге. Сорокин отыграл без пропущенных шайб 18 матчей из 149. Столько же сухих матчей к этому моменту карьеры было на счету Пекки Ринне и Глена Холла.

Лидером рейтинга является Тони Эспозито (26 матчей на ноль).

В текущем сезоне Сорокин провел 13 матчей в НХЛ. Он отражал в среднем 91,70 процента бросков по своим воротам, играя с коэффициентом надежности 2.95.

Илья Сорокин
Пекка Ринне
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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