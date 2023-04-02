«Тампа» разгромила «Айлендерс», Сергачев и Кучеров забили по голу

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 5:0.

Отличились Михаил Сергачев и Никита Кучеров, набравшие по 2 (1+1) очка, а также Таннер Жано, Стивен Стемкос и Брейден Пойнт, вратарь Андрей Василевский отразил 38 бросков. Голкипер «островитян» Илья Сорокин был заменен на Семена Варламова после четырех пропущенных шайб

Благодаря этой победе «Лайтнинг» вышли в плей-офф НХЛ.

После этого матча «Тампа» с 96 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 87 очками — на седьмой строчке.