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НХЛ

Сегодня, 04:53

«Тампа» на своем льду уступила «Баффало», у Кучерова результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Баффало» со счетом 2:4.

В составе «Лайтнинг» отличились Стивен Стемкос и Эрик Чернак, Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 34. У «Сэйбрз» дубль оформил Дилан Козенс, еще по шайбе забросили Джордан Гринвэй и Зак Бенсон.

В текущем сезоне Кучеров провел 80 матчей, в которых набрал 142 (43+99) очка.

После этого матча «Тампа» с 96 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Баффало» с 84 очками — на 12-й строчке.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
12
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