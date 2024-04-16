«Тампа» на своем льду уступила «Баффало», у Кучерова результативный пас

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Баффало» со счетом 2:4.

В составе «Лайтнинг» отличились Стивен Стемкос и Эрик Чернак, Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 34. У «Сэйбрз» дубль оформил Дилан Козенс, еще по шайбе забросили Джордан Гринвэй и Зак Бенсон.

В текущем сезоне Кучеров провел 80 матчей, в которых набрал 142 (43+99) очка.

После этого матча «Тампа» с 96 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Баффало» с 84 очками — на 12-й строчке.