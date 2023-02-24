Гол Любушкина в меньшинстве принес «Баффало» победу над «Тампой»

«Тампа» на своем льду проиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Илья Любушкин. Он забил, когда его команда играла в меньшинстве.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 17 из 23 бросков по своим воротам.

«Баффало» набрал 62 очка и идет на 11-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» занимает 5-ю строчку — 76 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:6 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)

Голы: Стэмкос — 26 (Пойнт, Кучеров), 2:19 — 1:0. Гиргенсонс — 7 (Далин, Джост), 11:41 — 1:1. Томпсон — 37 (бол., Скиннер, Далин), 29:36 — 1:2. Томпсон — 38 (Скиннер), 32:20 — 1:3. Хедман — 5 (Марун, Пол), 32:36 — 2:3. Куинн — 10 (Кребс, Миттельштадт), 33:25 — 2:4. Пойнт — 34 (Хедман, Хагель), 45:48 — 3:4. Томпсон — 39, 46:18 — 3:5. Чирелли — 8 (Чернак, Пойнт), 48:33 — 4:5. Колтон — 13 (бол., Стэмкос, Пойнт), 54:54 — 5:5. Любушкин — 1 (мен.), 61:41 — 5:6.

Вратари: Василевский — Комри.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (9+10+18+4) — 23 (2+13+7+1).

Наши: Кучеров (20.27/6/-2), Наместников (10.31/2/-1), Сергачев (25.48/2/-2) — Любушкин (12.26/2/+1).

24 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.