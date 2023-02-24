0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:49

Гол Любушкина в меньшинстве принес «Баффало» победу над «Тампой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Любушкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа» на своем льду проиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Илья Любушкин. Он забил, когда его команда играла в меньшинстве.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 17 из 23 бросков по своим воротам.

«Баффало» набрал 62 очка и идет на 11-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» занимает 5-ю строчку — 76 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:6 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)

Голы: Стэмкос — 26 (Пойнт, Кучеров), 2:19 — 1:0. Гиргенсонс — 7 (Далин, Джост), 11:41 — 1:1. Томпсон — 37 (бол., Скиннер, Далин), 29:36 — 1:2. Томпсон — 38 (Скиннер), 32:20 — 1:3. Хедман — 5 (Марун, Пол), 32:36 — 2:3. Куинн — 10 (Кребс, Миттельштадт), 33:25 — 2:4. Пойнт — 34 (Хедман, Хагель), 45:48 — 3:4. Томпсон — 39, 46:18 — 3:5. Чирелли — 8 (Чернак, Пойнт), 48:33 — 4:5. Колтон — 13 (бол., Стэмкос, Пойнт), 54:54 — 5:5. Любушкин — 1 (мен.), 61:41 — 5:6.

Вратари: Василевский — Комри.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (9+10+18+4) — 23 (2+13+7+1).

Наши: Кучеров (20.27/6/-2), Наместников (10.31/2/-1), Сергачев (25.48/2/-2) — Любушкин (12.26/2/+1).

24 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Обсудить
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес». Вратарь Ванечек сделал голевую передачу

«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в первом матче после возвращения Овечкина