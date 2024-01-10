«Тампа» выиграла у «Лос-Анджелеса». Василевский отразил 19 бросков

«Тампа-Бэй» в овертайме переиграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил защитник Ник Пербикс на 3-й минуте овертайма.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

«Кингз» потерпели шестое поражение подряд и занимают 6-е место в Западной конференции — 47 очков. «Тампа» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции — 45 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Дано — 8 (Спенс, Мур), 31:31 — 0:1. Рой — 2 (Фиала, Мур), 34:30 — 0:2. Мотт — 3 (Эйссимонт), 52:37 — 1:2. Хагель — 12 (Пербикс, Лиллеберг), 55:39 — 2:2. Пербикс — 1 (Хагель), 62:02 — 3:2.

Вратари: Василевский — Тэлбот.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (11+7+9+2) — 22 (6+8+8+0).

Наши: Кучеров (26.02/1/0) — Гавриков (24.16/3/0).

10 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя