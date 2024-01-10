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НХЛ

Сегодня, 06:06

«Ванкувер» на выезде переиграл «Айлендерс». Сорокин сделал 29 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» на выезде выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэнакс» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 29 из 33 бросков по своим воротам. У «Кэнакс» одной голевой передачей отметился российский форвард Илья Михеев.

«Ванкувер» с 57 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 6-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Гронек — 3 (Михеев, Гарлэнд), 16:25 — 0:1. Хьюз — 11, 18:42 — 0:2. Петтерссон — 20 (Миллер, Гронек), 30:20 — 0:3. Нельсон — 17 (бол., Палмиери, Барзал), 31:11 — 1:3. Майерс — 3 (Блюгерс, Гарлэнд), 37:24 — 1:4. Нельсон — 18, 55:15 — 2:4. Джошуа — 11 (п.в.), 58:32 — 2:5.

Вратари: Сорокин — Десмит.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 19 (11+4+4) — 34 (11+17+6).

Наши: Романов (22.47/1/-2) — Задоров (16.57/0/+1), Кузьменко (15.39/1/0), Михеев (15.53/4/+1).

10 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 15690 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Михеев
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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