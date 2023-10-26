26 октября, 22:00
«Тампа-Бэй» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» в ночь с четверга на пятницу, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena» в Тампе. Начало — 02:00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».
Последняя очная встреча команд завершилась победой «Сан-Хосе» — матч завершился со счетом 4:3 в овейтайме.
Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 27 октября можно по ссылке на сайте «СЭ».
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.