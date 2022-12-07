«Тампа» уступила «Детройту», Василевский отразил 22 броска

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Детройту» со счетом 2:4.

На шайбы Майкла Расмуссена, Джонатана Берггрена, Адама Эрна и Давида Перрона «Лайтнинг» ответили точными бросками Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта, которому ассистировал Никита Кучеров. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска по воротам.

После этого матча «Тампа» и «Детройт» имеют по 31 очку и занимают 7-е и 8-е места на Востоке соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Голы: Расмуссен — 4 (Кубалик, Гронек), 21:54 — 0:1. Берггрен — 3 (Мяяття, Велено), 45:59 — 0:2. Стэмкос — 14 (Хедман, Перри), 54:52 — 1:2. Эрне — 4 (п.в., Копп), 56:22 — 1:3. Пойнт — 11 (Киллорн, Кучеров), 57:34 — 2:3. Перрон — 8 (п.в., Копп, Гронек), 59:35 — 2:4.

Вратари: Василевский (54:39 — 54:52, 56:11 — 56:22, 56:52 — 57:34, 58:57 — 59:35) — Хуссо.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 46 (11+5+30) — 26 (12+7+7).

Наши: Кучеров (20.02/5/0), Наместников (14.06/1/0), Сергачев (20.51/3/-1) — -.

7 декабря. Тампа. Amalie Arena.