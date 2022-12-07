«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго», у Хэмилтона три очка

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 3:0.

В составе «Дэвилз» 3 (1+2) очка набрал Дуги Хэмилтон, еще по шайбе забросили Нико Хишер и Йеспер Братт.

После этого матча «Нью-Джерси» с 43 очками лидирует в Восточной конференции, «Чикаго» с 18 очками — на предпоследней строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Хэмилтон — 7 (Хьюз), 11:27 — 1:0. Хишир — 11 (Зигенталер, Хэмилтон), 25:30 — 2:0. Братт — 10 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 34:58 — 3:0.

Вратари: Ванечек — Содерблум.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (10+10+9) — 24 (13+7+4).

Наши: — .

7 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.