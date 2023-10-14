Тарасенко набрал первое очко за «Оттаву» в официальных играх

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал первое очко за свою новую команду в официальных играх.

31-летний хоккеист на 11-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24 против «Филадельфии» отдал голевую передачу своему партнеру по команде Джейкобу Чикрану.

Игра проходит на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). После первого периода счет 2:1 в пользу «Сенаторз».

Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года, подписав контракт с командой сроком на один год. Ранее он выступал за «Рейнджерс».