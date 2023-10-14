Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:21

Тарасенко набрал первое очко за «Оттаву» в официальных играх

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал первое очко за свою новую команду в официальных играх.

31-летний хоккеист на 11-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24 против «Филадельфии» отдал голевую передачу своему партнеру по команде Джейкобу Чикрану.

Игра проходит на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). После первого периода счет 2:1 в пользу «Сенаторз».

Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года, подписав контракт с командой сроком на один год. Ранее он выступал за «Рейнджерс».

Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Филадельфия Флайерз
0
Читайте также
Бах прогнозирует, что снежные виды спорта скоро исчезнут. Так ли все плохо на самом деле?
В Италии разгорается скандал из-за ставок. Замешаны футболисты высшего дивизиона и даже сборной
Пропавшую девочку нашли полицейские в Приморье
Экс-разведчик Риттер заявил, что ВСУ на грани уничтожения из-за больших потерь
Онколог назвал предупреждающий об онкологическом заболевании симптом
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Коламбус» — «Рейнджерс», «Питтсбург» — «Калгари» и другие матчи 14 и 15 октября