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НХЛ

Сегодня, 07:10

Таварес — о Самсонове: «Мы не помогли ему обрести уверенность и наладить игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торонто» Джон Таварес поделился мнением об отказе клуба от вратаря Ильи Самсонова.

«Мы сочувствуем Сэмми в том, как все прошло. И как команда, и как каждый по отдельности мы разочарованы тем, что во многих матчах просто не играли лучше и не помогли ему обрести уверенность и наладить игру. Потому что он очень хороший вратарь, очень талантливый, очень трудолюбивый, и мы любим его как товарища по команде, так что мы определенно сочувствуем ему», — приводит слова Тавареса официальный сайт клуба.

26-летний россиянин не был выбран ни одним клубом на драфте отказов, и теперь может сыграть за «Торонто Марлиз» в АХЛ.

В текущем сезоне Самсонов провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.

Джон Таварес
Илья Самсонов
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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