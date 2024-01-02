Таварес — о Самсонове: «Мы не помогли ему обрести уверенность и наладить игру»

Форвард «Торонто» Джон Таварес поделился мнением об отказе клуба от вратаря Ильи Самсонова.

«Мы сочувствуем Сэмми в том, как все прошло. И как команда, и как каждый по отдельности мы разочарованы тем, что во многих матчах просто не играли лучше и не помогли ему обрести уверенность и наладить игру. Потому что он очень хороший вратарь, очень талантливый, очень трудолюбивый, и мы любим его как товарища по команде, так что мы определенно сочувствуем ему», — приводит слова Тавареса официальный сайт клуба.

26-летний россиянин не был выбран ни одним клубом на драфте отказов, и теперь может сыграть за «Торонто Марлиз» в АХЛ.

В текущем сезоне Самсонов провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.