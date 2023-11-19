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Сегодня, 10:55

Терещенко назвал Панарина одним из лучших нападающих в НХЛ

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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на игру форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, который отметился дублем в матче с «Нью-Джерси» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Артемий и дальше будет штамповать. И вообще, он один из лучших нападающих в НХЛ. Радует, что наш парень в лидерах бомбардирской гонки, и что он бьет рекорды. Это здорово», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Россиянин уже пять игр подряд набирает два и более очка. Форвард стал первым игроком «Рейнджерс» с сезона-2005/06, кому удавалось провести минимум 5 матчей с двумя и более очками.

Последний раз такой результат показывал нападающий Яромир Ягр, который выдал серию из 2 и более очков в шести матчах подряд.

Алексей Терещенко
Артемий Панарин
НХЛ
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