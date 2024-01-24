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Сегодня, 12:30

Терещенко считает, что Кучеров способен побить свой рекорд по количеству очков за сезон

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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на то, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым в этом сезоне достиг отметки в 80 очков.

«Он держит хорошую форму на протяжении многих лет. Он молодец, и я рад за него. Хочу, чтобы он продолжал так играть и дальше. Способен ли он побить свой рекорд по количеству очков за один сезон среди россиян? Все возможно. Он хорошо играет с хорошими партнерами, поэтому все возможно», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

24 января Кучерова признали первой звездой игрового дня в НХЛ. 30-летний россиянин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче против «Филадельфии» (6:3) в регулярном чемпионате.

В текущем сезоне Кучеров набрал 80 (31+49) очков в 47 матчах НХЛ.

Алексей Терещенко
Никита Кучеров
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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