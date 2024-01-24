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НХЛ

Сегодня, 17:51

Дементьев считает, что Кучеров способен обновить свой рекорд по набранным очкам за сезон в НХЛ

Виктория Кравченко
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Агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, который стал первым игроком в НХЛ в текущем регулярном чемпионате, набравшим 80 очков.

«Хочется пожелать здоровья Никите, пусть продолжает выступать в том же духе, поступательно продвигаясь вперед. Феномен Кучерова заключается в определенной степени жадности до новых достижений. Все его заброшенные шайбы в последнем матче были разными по исполнению. Показатели, говорящие о продуктивности Никиты, исходят из того, что он не сдаёеся и продолжает играть до конца в каждом моменте», — заявил Дементьев RT.

В сезоне-2018/19 россиянин набрал 128 (41 + 87) очков, что также является лучшим показателем среди соотечественников.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1262841-dementev-kucherov-rekord
Никита Кучеров
Алексей Дементьев
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