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НХЛ

Сегодня, 04:27

«Торонто» разгромил «Детройт» в предсезонном матче НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Торонто» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:1.

В составе «Мэйпл Ливз» дубли оформили Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс, еще один гол забил Денис Мальгин, Митч Марнер и Маорган Райлли оформили ассистентские хет-трики. У «Рэд Уингз» единственная шайба на счету Пиюса Сутера. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов остался в запасе.

В другом матче предсезонки «Монреаль» в овертайме уступил «Оттаве» (2:3), форвард «Канадиенс» Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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