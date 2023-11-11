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Сегодня, 06:13

«Торонто» по буллитам обыграл «Калгари». Задоров забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
11 ноября. «Торонто» — «Калгари» — 5:4 Б.
Фото USA Today Sports
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«Торонто» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Победный буллит на счету форварда Макса Доми.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился одной заброшенной шайбой.

«Торонто» набрал 16 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 14-й строчке — 10 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Калгари» — 5:4 Б (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Нюландер — 8 (бол.), 3:01 — 1:0. Зари — 2 (Кадри), 7:02 — 1:1. Ярнкрок — 4 (Доми, Робертсон), 8:18 — 2:1. Нюландер — 9 (мен.), 21:06 — 3:1. Таварес — 6 (Нюландер, Райлли), 24:45 — 4:1. Задоров — 1 (Манджапане, Юбердо), 25:33 — 4:2. Грир — 2 (Уигар, Андерссон), 32:22 — 4:3. Поспишил — 2 (Баклунд, Коулмэн), 43:22 — 4:4.

Победный буллит: Доми.

Вратари: Уолл — Владарж.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (8+14+11+3) — 28 (11+8+3+6).

Наши: — - Задоров (15.33/2/+1).

11 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18939 зрителей.

Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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