«Нью-Йорк» одержал победу над «Торонто». Макбрайд набрал 29 очков

28 марта, 05:04
«Торонто» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:145. «Никс» одержали третью победу подряд.
В других встречах «Атланта» выиграла у «Портленда» (120:106), «Филадельфия» потерпела поражение от «Клипперс» (107:108).
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Нью-Йорк» — 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34)
Т: Дик (23), Трент (18), Темпл (15), Фримен-Либерти (14), Олиник (13).
Н: Макбрайд (29), Брансон (26), Ачиува (19 + 12 подборов), Богданович (18), Дивинченцо (16).
«Атланта» — «Портленд» — 120:106 (26:29, 39:29, 35:28, 20:20)
А: Мюррэй (30), Мэтьюз (21), Богданович (16), Хантер (13), Капела (13 + 10 подборов).
П: Бэнтон (31), Камара (17), Хендерсон (15), Рит (13).
«Филадельфия» — «Клипперс» — 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)
Ф: Макси (26), Убре (17 + 11 подборов), Хилд (17), Харрис (14).
К: Джордж (22 + 10 подборов), Ленард (17), Харден (16 + 14 передач), Мэнн (14).