Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:15

«Торонто» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Торонто» и «Питтсбург» сыграют в ночь на 9 апреля в НХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Торонто» в ночь с 8 на 9 апреля дома примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на льду «Скоушабэнк-арены». Она начнется в 02.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Торонто» — «Питтсбург» пройдет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим варианты для просмотра — первый / второй / третий. Следите за ключевыми моментами противостояния «Мэйпл Ливз» и «Пингвинз» в матч-центре «СЭ».

«Торонто» с 97 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 76 матчей. «Питтсбург» — девятый на Востоке с 83 баллами.

В текущем сезоне российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел 77 матчей и набрал 62 (25+37) очка при показателе полезности «+6».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ
«Локомотив» всухую победил «Трактор» в серии и вышел в финал Кубка Гагарина
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Двойной «сухарь», раздавленный Челябинск и первый финал Ярославля за 15 лет. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каменский заявил, что Панарину по силам побить рекорд Ягра по очкам за сезон в «Рейнджерс»