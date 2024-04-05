Тренер «Коламбуса» прокомментировал травму российского вратаря Тарасова

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Винсент поделился мнением о травме голкипера Даниила Тарасова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:4).

«Тяжело видеть, как Даниил опускает руки. Он играл так хорошо, создал определенный импульс для себя и для команды, но ему просто не повезло», — приводит слова Винсента официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 25-летний Тарасов сыграл 24 матча, в которых одержал 8 побед.

«Айлендерс» набрали 83 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 62 очка.