Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:11

Киф — о победе над «Бостоном»: «Торонто» заработал еще одну игру в расписании»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф поделился впечатлениями от шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (2:1).

«На мой взгляд, мы только что сыграли две седьмые игры. Это плей-офф. Это похоже на то, через что мы только что прошли, где важна каждая игра. Вы ожидаете, что это будет жестко. В конце концов, все, что мы заработали, — это еще одна игра в расписании. Как бы приятно это ни было и как бы вы ни гордились командой за усилия, которые они приложили, чтобы заработать следующую игру. Мы отправляемся в Бостон, и все одинаково с точки зрения того, что обеим командам грозит вылет», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

 
Вратарь Джереми Суэйман и&nbsp;нападающий Мэтьюз Найс. «Торонто» побеждает без главной звезды. В серии с «Бостоном» будет седьмой матч!

Седьмой, и решающий матч в серии состоится в воскресенье, 5 мая.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
Василевский, Сергачев и Кучеров оценили вылет «Тампы» из Кубка Стэнли
Гусев, Буше и Ткачев стали номинантами на приз самому ценному игроку сезона КХЛ
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
Федотов убрал Акинфеева, армейцев выручили перекладина и штанга, Карасев отказался ставить пенальти, Семака спас от позора ветеран. Что случилось в матче ЦСКА - «Зенит»
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Бостон» установил антирекорд НХЛ, дважды подряд проиграв «Торонто»
Монтгомери — о поражении от «Торонто»: «Всегда есть оптимизм»
«Торонто» побеждает без главной звезды. В серии с «Бостоном» будет седьмой матч!
«Торонто» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ
«Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном», команды ждет седьмой матч
Мэттьюс пропустит 6-й матч с «Бостоном» из-за травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гребенкин: «Хочу попробовать пробиться в НХЛ. Надо работать, не останавливаться»

Монтгомери — о поражении от «Торонто»: «Всегда есть оптимизм»