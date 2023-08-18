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Сегодня, 09:13

Канадский хоккеист Тэйвз приостановил карьеру на сезон-2023/24

Алина Савинова
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Канадский форвард Джонатан Тэйвз сообщил, что не будет выступать в сезоне-2023/24. Он отметил, что хотел бы сосредоточиться на своем здоровье.

«Я бы хотел сказать, что не ухожу из хоккея навсегда, но в этом сезоне отвлекусь от игры. Я не могу отрицать свою любовь к хоккею и страсть к соревнованиям на самом высоком уровне. Однако последние несколько сезонов были очень трудными из-за проблем со здоровьем. Я хочу дать себе время на восстановление, чтобы вновь наслаждаться жизнью», — написал Тэйвз в своих социальных сетях.

Канадец был выбран «Чикаго» на драфте 2006 года в первом раунде под общим третьим номером и начал выступать за команду в сезоне-2007/2008. В составе «Чикаго» 35-летний хоккеист трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В июне 2010 года он вошел в «Тройной золотой клуб», а в 2017-м был включен в Список 100 величайших игроков НХЛ по версии самой лиги.

За сборную Канады на взрослом уровне Тэйвз дебютировал в 2007 году. Он является чемпионом мира (2007), а также двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014).

Джонатан Тэйвз
Хоккей
ХК Чикаго Блэкхокс
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