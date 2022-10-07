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Сегодня, 21:18

Умер экс-вратарь «Баффало» и изготовитель масок Дэйв Драйден

Дэйв Драйден.

Бывший вратарь «Баффало» и «Чикаго» Дэйв Драйден умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает «Сэйбрз» в своих соцсетях 7 октября.

Драйден был старшим братом канадского голкипера Кена Драйдена, который является членом Зала хоккейной славы.

Дэйв Драйден также выступал за «Эдмонтон» и «Рейнджерс». Экс-хоккеист прославился тем, что сам изготавливал вратарские маски с различными узорами.

В 1970-х благодаря нему были переосмыслены маски для голкиперов — их стали делать из стекловолокна с защитой для лица в виде птичьей клетки.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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