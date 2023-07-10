В ИИХФ заявили о готовности разрешить спор по контракту Федотова

Президент ИИХФ Люк Тардиф в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, следят ли в федерации за ситуацией относительно контракта Ивана Федотова с ЦСКА.

«Следит ли ИИХФ за ситуацией вокруг контракта Федотова? Если Российская Федерация попросит ИИХФ, мы это сделаем. Готова ли ИИХФ разрешить данный спор? Это наша работа. Но нам нужна вся информация с обеих сторон. На данный момент запроса нет», — сказал Тардиф «СЭ»

Ранее ФХР сообщила, что решение о возможности участия Ивана Федотова в чемпионате КХЛ будет приниматься только после консультаций с ИИХФ.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. По информации «СЭ», оклад россиянина составит 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

8 июля КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.