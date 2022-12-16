В НХЛ считают интересным предложение учредить награду в честь Дацюка

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил идею журналистов издания The Athletic основать награду в честь российского хоккеиста Павла Дацюка.

Его именем предложили назвать награду лучшему плеймейкеру сезона.

«Интересная идея, она могла бы стать данью уважения Павлу. Но я не думаю, что мы добавим ее к списку наград в конце сезона», — цитирует ТАСС Дэйли.

Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2012 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008), обладателем Кубка Гагарина 2017 года, чемпионом России 2005 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года.