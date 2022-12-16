Кросби прокомментировал попадание шайбой в Малкина

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о сильном попадании шайбой в своего одноклубника Евгения Малкина, который не смог продолжить игру после этого.

«Такое не хочется видеть. Похоже, ему было очень больно. У нас уже случались такие ситуации пару раз за годы совместной игры. Ему это не нравится», — приводит слова Кросби пресс-служба клуба.

На 49-й минуте матча «Флорида» — «Питтсбург» (2:4) Кросби попал шайбой в Малкина, которая потом залетела в ворота. Несмотря на это, голу никто не радовался, поскольку после этого инцидента россиянин с трудом смог доехать до бортика.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что предварительный прогноз по травме 36-летнего россиянина положительный.

Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда 1 гол и 1 результативная передача.