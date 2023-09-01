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НХЛ

Сегодня, 20:44

В НХЛ сообщили, что продолжат соблюдать условия контрактов игроков КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига намерена продолжать соблюдать условия действующих контрактов игроков КХЛ.

«Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ», — приводит слова Дэйли ТАСС.

1 сентября голкипер ЦСКА Иван Федотов вышел в стартовом составе на матч против «Ак Барса» в КХЛ.

Ранее ИИХФ установила, что 26-летний россиянин нарушил условия контракта с «Филадельфией» из НХЛ, подписав соглашение с армейцам. Федотова дисквалифицировали на четыре месяца.

Источник: ТАСС
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ХК ЦСКА (Москва)
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