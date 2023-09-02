Овечкин о первом приезде в США: «Поселили в подвал с окошком, как в тюрьме»

Сегодня, 08:14
Нападающий «Вашингтона» Александра Овечкина рассказал об эмоциях после первого приезда в США.
По словам россиянина, сначала его поселили в номере гостиницы, который находится в подвале.
«Не в нормальный номер, а в подвал с маленьким окошечком, как в тюрьме. Раньше не было ни айпэдов, ничего не было. И я думаю: а зачем я сюда вообще приехал?» — сказал Овечкин в программе «Команда» на KION.
Ранее форвард ответил на вопрос, насколько тяжело заниматься хоккеем в 37 лет.
Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта НХЛ-2004.
37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
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|Каролина
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|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|И
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|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|0
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|5
|Миннесота
|0
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|0
|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
|0
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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