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НХЛ

Сегодня, 09:19

В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Обозреватель НХЛ Дэн Розен спрогнозировал, сколько голов забьет нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в этом сезоне НХЛ.

Россиянин забил 5 голов при 90 бросках, его реализация составила 5,6 процента. В последних пяти сезонах процент голов Овечкина составлял 14,7. Результат за всю карьеру — 12,9. Не считая этого сезона, самая низкая реализация у россиянина была в сезоне-2010/11, тогда нападающий показал 8,7 процента заброшенных шайб.

По мнению Розена, в этом сезоне Овечкину нужно забить минимум 35 шайб, так как россиянину будет крайне сложно забить более 20 голов в последний год трехлетнего контракта, когда ему будет уже 40 лет.

Отставание от Уэйна Гретцки в гонке за звание лучшего снайпера в истории НХЛ составляет 67 шайб. Канадец забил за карьеру в НХЛ 894 гола, у Овечкина — 827.

В нынешнем сезоне у 38-летнего россиянина 16 (5+11) очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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