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Сегодня, 17:43

В «Тампе» заявили, что надеются продлить контракт со Стэмкосом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Стивен Стэмкос.
Фото Global Look Press
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Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа прокомментировал возможное продление контракта с нападающим Стивеном Стэмкосом.

Действующее соглашение капитана «Лайтнинг» истекает летом этого года.

«Вчера я разговаривал с его агентом. Очевидно, что приоритетная задача — посмотреть, сможем ли мы продлить контракт. Я очень на это надеюсь. Мы хотим, чтобы он был частью команды», — приводит слова БрисБуа пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/24 34-летний канадец набрал 81 (40+41) очко в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 6 (5+1) очков в 5 играх.

«Тампа» проиграла «Флориде» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

Стивен Стэмкос
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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