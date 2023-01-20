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Сегодня, 11:16

Каменский — о 100-й шайбе Капризова в НХЛ: «Он вырос в лидера команды»

Константин Белов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на то, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов достиг отметки в 100 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ.

«Хочу поздравить Александра с таким успехом и, чтобы так же продолжал. Он радует нас своей игрой. Он вырос в лидера команды. Мы только рады. Может ли Капризов повторить успех Овечкина в НХЛ? Он будет стремиться к своему успеху, не надо не за кем гнаться, просто нужно играть на том уровне, на котором он играет. А статистика, как говорится, потом считается», — сказал Каменский «СЭ».

Для этого ему потребовалось 180 матчей. Среди действующих игроков только Александр Овечкин (167 игр) и Патрик Лайне (179) достигли этой отметки быстрее.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Валерий Каменский
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Терещенко о 100-й шайбе Капризова в НХЛ: «Парень с большим будущим!»