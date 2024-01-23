Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:32

Две передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Чикаго»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ванкувер» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Победу «Кэнакс» принесли голы Пиуса Сутера и Куинна Хьюза. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал две голевые передачи и признан третьей звездой матча. Еще один россиянин Илья Михеев отдал один голевой пас.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Чикаго» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Сутер — 9 (Кузьменко, Джулсен), 1:47 — 1:0. Хьюз — 12 (Михеев, Кузьменко), 6:40 — 2:0.

Вратари: Демко — Мразек (58:24).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (12+7+10) — 31 (9+10+12).

Наши: Задоров (18.31/1/0), Кузьменко (12.36/1/+2), Михеев (14.34/4/+2) — -.

23 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18 714 зрителей.

Источник: Таблица НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
«Картину Боттичелли изрезали и залили кровью. Сосед пролежал мертвым неделю». Истории Андрея Канчельскиса
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Зеленский предложил лишать гражданства получивших паспорт РФ украинцев
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Популярное видео
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Малкин не сумел обработать пас и организовал автогол при отложенном штрафе в матче против «Аризоны»

Кузьменко набрал очки впервые за 11 матчей и признан третьей звездой встречи с «Чикаго»