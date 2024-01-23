Кузьменко набрал очки впервые за 11 матчей и признан третьей звездой встречи с «Чикаго»

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко признан третьей звездой матча против «Чикаго» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

27-летний россиянин отдал две голевые передачи. Кузьменко набрал очки впервые за 11 последних игр регулярного чемпионата НХЛ. Ранее он не отличался результативными действиями в 10 матчах в январе.

Первой звездой матча признали голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко, отразившего 31 бросок в створ. Второй звездой стал форвард «Кэнакс» Пиус Сутер, забросивший победную шайбу.