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Сегодня, 08:39

Кузьменко набрал очки впервые за 11 матчей и признан третьей звездой встречи с «Чикаго»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко признан третьей звездой матча против «Чикаго» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

27-летний россиянин отдал две голевые передачи. Кузьменко набрал очки впервые за 11 последних игр регулярного чемпионата НХЛ. Ранее он не отличался результативными действиями в 10 матчах в январе.

Первой звездой матча признали голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко, отразившего 31 бросок в створ. Второй звездой стал форвард «Кэнакс» Пиус Сутер, забросивший победную шайбу.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Чикаго Блэкхокс
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