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НХЛ

24 марта, 07:34

«Ванкувер» победил «Калгари»

Руслан Минаев
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«Ванкувер» дома обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев дубль оформил Нильс Хегландер. По две голевые передачи сделали Элиас Петтерссон и Конор Гарланд. У гостей шайбы забросили Расмус Андерссон и Джоэл Хэнли.

«Кэнакс» одержали третью победу подряд. Клуб лидирует в таблице Запада с 98 очками.

«Калгари» на 11-й строчке с 71 очком.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Хегландер — 21 (Петтерссон, Гарлэнд), 0:48 — 1:0. Хегландер — 22 (Петтерссон, Гарлэнд), 28:16 — 2:0. Андерссон — 8 (Грир, Руни), 38:31 — 2:1. Миллер — 34 (бол., Босер, Хьюз), 56:42 — 3:1. Линдхольм — 13 (п.в.), 58:50 — 4:1. Хенли — 1 (Пачал, Грир), 59:42 — 4:2.

Вратари: Десмит — Маркстрем (57:17 — 58:50).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (6+12+8) — 24 (6+10+8).

Наши: Задоров (18.31/1/-1), Михеев (16.00/1/0), Подколзин (11.50/1/-2) — Кузьменко (16.07/1/-1), Мироманов (24.49/3/-1).

24 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
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