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Сегодня, 23:15

«Вашингтон» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ 9 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 9 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 03.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Флорида» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно смотрите в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» занимают пятое место в Столичном дивизионе и 12 место в Восточной конференции, в их активе — 11 очков. «Пантерз» с 13 баллами располагаются на пятой строчке в Атлантическом дивизионе и восьмой строчке в Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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