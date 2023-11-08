«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 9 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 03.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Флорида» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно смотрите в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» занимают пятое место в Столичном дивизионе и 12 место в Восточной конференции, в их активе — 11 очков. «Пантерз» с 13 баллами располагаются на пятой строчке в Атлантическом дивизионе и восьмой строчке в Восточной конференции.